https://static.news.ru/photo/6e5b6348-9eb5-11e9-bcde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Albert Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com

Геофизики из Европы обнаружили взаимосвязь между движением полюсов Земли и вулканизмом.

Для проведения исследований учёные выбрали вулкан Этна. Оказалось, что его активность коррелирует с периодическим движением полюсов Земли. Она увеличивается в моменты максимумов полярного движения. Частота сейсмических толчков становится более высокой, пишет N+1.

Для того чтобы сделать этот вывод учёным потребовалось проанализировать данные за 227 месяцев — это почти 19 лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что извержение самого активного вулкана зафиксировано в Индонезии. Власти не стали объявлять эвакуацию.