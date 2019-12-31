Геофизики из Европы обнаружили взаимосвязь между движением полюсов Земли и вулканизмом.
Для проведения исследований учёные выбрали вулкан Этна. Оказалось, что его активность коррелирует с периодическим движением полюсов Земли. Она увеличивается в моменты максимумов полярного движения. Частота сейсмических толчков становится более высокой,
Для того чтобы сделать этот вывод учёным потребовалось проанализировать данные за 227 месяцев — это почти 19 лет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что извержение самого активного вулкана зафиксировано в Индонезии. Власти не стали объявлять эвакуацию.
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