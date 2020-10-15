Учёные сообщили о связи коронавируса и шизофрении

https://static.news.ru/photo/2957c5ae-0eb5-11eb-8f64-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Michaela Begsteiger/Global Look Press

Заражение коронавирусной инфекцией нового типа может привести к изменениям в мозге, которые связаны с проявлениями болезней Альцгеймера, Паркинсона и шизофрении. К соответствующему выводу в результате ряда исследований пришли учёные из Бразилии.

Эксперты сообщили, что SARS-CoV-2 способен атаковать астроциты — клетки, в наибольшем числе представленные в центральной нервной системе. Воздействие вируса может привести к существенным повреждениям в коре головного мозга, вплоть до атрофии отдельных областей. Отмечается, что подобная опасности вероятна как в ситуации с людьми, у которых наблюдаются осложнения, так и в случаях с пациентами с лёгкой формой недуга.

Бразильские учёные подчеркнули, что полученные сведения объясняют, почему у переболевших в течение нескольких месяцев после коронавируса проявляются неврологические симптомы, в числе которых — сильные головные боли, судороги, сонливость и не только.

Также учёные указывают на то, что SARS-CoV-2 может активировать генетические заболевания, такие как шизофрения, болезнь Паркинсона и Альцгеймера. В дальнейшем исследователи планируют выяснить, как вирус достигает центральной нервной системы, и выявить механизм его действия, сообщается на портале medRxiv.

Как ранее писал NEWS.ru, группа американских специалистов установила, что переболевшие коронавирусной инфекцией могут заразиться во второй раз. Учёные не исключают, что болезнь будет протекать тяжелее, чем в первый.