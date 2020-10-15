Учёные сообщили о связи коронавируса и шизофрении

Заражение коронавирусной инфекцией нового типа может привести к изменениям в мозге, которые связаны с проявлениями болезней Альцгеймера, Паркинсона и шизофрении. К соответствующему выводу в результате ряда исследований пришли учёные из Бразилии.
Эксперты сообщили, что SARS-CoV-2 способен атаковать астроциты — клетки, в наибольшем числе представленные в центральной нервной системе. Воздействие вируса может привести к существенным повреждениям в коре головного мозга, вплоть до атрофии отдельных областей. Отмечается, что подобная опасности вероятна как в ситуации с людьми, у которых наблюдаются осложнения, так и в случаях с пациентами с лёгкой формой недуга.
Бразильские учёные подчеркнули, что полученные сведения объясняют, почему у переболевших в течение нескольких месяцев после коронавируса проявляются неврологические симптомы, в числе которых — сильные головные боли, судороги, сонливость и не только.
Также учёные указывают на то, что SARS-CoV-2 может активировать генетические заболевания, такие как шизофрения, болезнь Паркинсона и Альцгеймера. В дальнейшем исследователи планируют выяснить, как вирус достигает центральной нервной системы, и выявить механизм его действия,
Как ранее писал NEWS.ru, группа американских специалистов установила, что переболевшие коронавирусной инфекцией могут заразиться во второй раз. Учёные не исключают, что болезнь будет протекать тяжелее, чем в первый.
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