Учёные смогли поместить демона Максвелла между двумя квантовыми точками

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Физикам удалось смоделировать систему двух квантовых точек для теоретической оценки термодинамических характеристик демона Максвелла.

В результате эксперимента Бьёрн Аннби-Андрессон совместно с коллегами из университета Лунда выяснили, что тепло можно преобразовать в работу при помощи информации. Во время исследования учёные осуществили непрерывное измерение зарядов квантовых точек и продвижение электрона против приложенного напряжения по возвратной схеме.

Теперь физики считают, что чем больше зашумленность детектора, тем меньше область действия демона Максвелла, передаёт Physical Review B.

Демон Максвелла является мысленным экспериментом 1867 года, а также разумным существом микроскопического размера, придуманным британским физиком Джеймс Клерком Максвеллом. Таким образом учёный проиллюстрировал кажущийся парадокс Второго начала термодинамики.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные из Пенсильванского университета выяснили, что бозоны при движении в одном измерении могут образовывать ферми-жидкость. Такое свойство, как считалось ранее, присуще только фермионам.