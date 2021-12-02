Учёные рассказали, как употребление кофе влияет на остроту зрения

Учёные рассказали, как употребление кофе влияет на остроту зренияИсследование: употребление кофе улучшает реакцию и остроту зрения
Учёные университета Уотерлу в Канаде выяснили, что кофеин повышает внимательность и точность обнаружения движущихся целей, а также улучшает реакцию. Это важно для таких действий, как вождение, езда на велосипеде или занятия спортом, сообщается в статье, опубликованной в журнале Psychopharmacology.
В исследовании
Выяснилось, что участники, принявшие капсулы с кофеином, показали большую точность и более высокую скорость при определении движущихся целей малого размера. По словам учёных, употребление кофеина может быть полезно для зрения человека, повышая бдительность и чувство бодрствования.
Ранее эндокринолог Виктор Жиляев предостерёг россиян от употребления большого количества кофе, особенно при повышенной усталости, и посоветовал не увлекаться выпечкой и рафинированными продуктами. По его словам, и то, и другое способно сказаться на состоянии здоровья и спровоцировать депрессию. Это же касается продуктов, богатых животными жирами, таких как свинина, баранина и полуфабрикаты.