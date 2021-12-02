Учёные рассказали, как употребление кофе влияет на остроту зрения

Учёные университета Уотерлу в Канаде выяснили, что кофеин повышает внимательность и точность обнаружения движущихся целей, а также улучшает реакцию. Это важно для таких действий, как вождение, езда на велосипеде или занятия спортом, сообщается в статье, опубликованной в журнале Psychopharmacology.

В исследовании принял участие 21 доброволец. В один день они принимали капсулу кофеина, а в другой день — капсулу плацебо. У каждого участника были измерены динамические навыки остроты зрения за час до и через час после приёма кофеина.

Выяснилось, что участники, принявшие капсулы с кофеином, показали большую точность и более высокую скорость при определении движущихся целей малого размера. По словам учёных, употребление кофеина может быть полезно для зрения человека, повышая бдительность и чувство бодрствования.

Ранее эндокринолог Виктор Жиляев предостерёг россиян от употребления большого количества кофе, особенно при повышенной усталости, и посоветовал не увлекаться выпечкой и рафинированными продуктами. По его словам, и то, и другое способно сказаться на состоянии здоровья и спровоцировать депрессию. Это же касается продуктов, богатых животными жирами, таких как свинина, баранина и полуфабрикаты.