Учёные предупредили о распространении особо заразной формы коронавируса

https://static.news.ru/photo/44b63cd0-bd21-11ea-b9f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zygimantas Gedvila/www.imago-images.de/Global Look Press

Американские учёные из Национальной лаборатории в Лос-Аламос выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2 с мутацией Spike D614G, об обнаружении которой сообщалось в мае 2020 года, стал доминирующей формой в ходе пандемии. Исследователи полагают, что мутация позволяет инфекции быстрее размножаться и становиться особо заразной.

Мутация Spike D614G затрагивает S-белок, участвующий в связывании вируса с рецептором человеческой клетки ACE2. Он находится на внешней стороне вируса и создаёт белковые шипы, которые взаимодействуют с поверхностью заражаемой клетки.

Ещё весной вирусы с этой мутацией получили широкое распространение в Европе и быстро заменяли собой уханьскую форму. Как пишут авторы работы, опубликованной в журнале Cell, коронавирус с D614G начал активно заражать людей даже при локальных эпидемиях, где первоначально доминировал вариант D614.

Специалисты проанализировали данные о 999 пациентах в Великобритании и пришли к выводу, что инфицирование новой формой COVID-19 характеризуется повышенной вирусной нагрузкой в тканях верхних дыхательных путей, хотя исследователи не нашли связи с более тяжёлыми симптомами. Это указывает на то, что мутантный вирус в 3-6 раз эффективнее в заражении клеток и репликации. Хоть пока и неизвестно, насколько новая форма способна передаваться от больных людей здоровым, учёные уверены, что этот вариант также вызывает пандемию.

Ранее исследователи обнаружили около 200 мутаций коронавируса нового типа. Как рассказала ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Людмила Алимбарова, новый коронавирус меняется быстрее, чем другие РНК-содержащие вирусы или вирус гриппа, для которого характерна частота мутаций 1 раз в 10 дней. Это подтверждает, что COVID-19 продолжает адаптацию в человеческом организме.

Говоря о влиянии летнего периода на COVID-19, она добавила — чем выше температура на улице, тем меньше у вируса шансов выжить на поверхностях. Поэтому в тёплое время года заразиться в быту (через использование ручек дверей, поручней, перил) сложнее.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 10,8 млн человек, свыше 521 тыс. умерли более 5,7 млн выздоровели.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте — США (2 739 879 человек), на втором — Бразилия (1 496 858 человек). Также в первой десятке стран — Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса — в Папуа — Новой Гвинее (11 случаев). Население королевства в Океании — чуть более 7 млн человек.

На 3 июля июня в России — 667 883 случаев коронавирусной инфекции (+6718 за последние сутки), 437 893 выздоровели (+8915 за последние сутки). Умерли 9859 человек (+176 за последние сутки).

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице — 223 530 (+659 за последние сутки) заболевших, 154 839 выздоровели (+1591 за последние сутки), 3904 умерли (+34 за последние сутки). В первом десятке российских регионов, кроме Москвы, также Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Свердловская область, Ростовская область, Красноярский край, ХМАО, Воронежская область и Иркутская область. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России в НАО: 129 случаев. При этом 40 человек выздоровели. От COVID-19 в округе никто не умер.