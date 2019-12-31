https://static.news.ru/photo/2331c39e-2c68-11ea-a339-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты из университета Брауна выяснили, что изменение климата приведёт к исчезновению около четверти из 55 видов хвойных деревьев, растущих на островах.

В общей сложности с поверхности Земли исчезнет 25% таких растений, даже если изменения не покажутся особо серьёзными.

По словам учёных, хвойные деревья создают благоприятные условия для жизни других растений и выступают в качестве хранителей экосистем К ним относятся ели, кедры и сосны.

Вымирание грозит деревьям, которые растут на участках суши площадью менее 20 тысяч кв. км. Вместе с ними исчезнут все поддерживаемые ими экосистемы, передаёт Nature Climate Change.

Как писал NEWS.ru, ранее эколог Руслан Смыков сообщил, что продающиеся на базарах ёлки могут быть заражены клещами или жуками. При попадании в помещение эти насекомые почувствуют тепло, слезут с веток и разбегутся по квартире.