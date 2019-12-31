Специалисты из университета Брауна выяснили, что изменение климата приведёт к исчезновению около четверти из 55 видов хвойных деревьев, растущих на островах.
В общей сложности с поверхности Земли исчезнет 25% таких растений, даже если изменения не покажутся особо серьёзными.
По словам учёных, хвойные деревья создают благоприятные условия для жизни других растений и выступают в качестве хранителей экосистем К ним относятся ели, кедры и сосны.
Вымирание грозит деревьям, которые растут на участках суши площадью менее 20 тысяч кв. км. Вместе с ними исчезнут все поддерживаемые ими экосистемы,
Как писал NEWS.ru, ранее эколог Руслан Смыков сообщил, что продающиеся на базарах ёлки могут быть заражены клещами или жуками. При попадании в помещение эти насекомые почувствуют тепло, слезут с веток и разбегутся по квартире.
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