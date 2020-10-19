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Учёные объяснили силу и выносливость муравьёв

18:58, 19 октября 2020 187
Фото: pixabay.com

Учёные из Окинавского института науки и технологий Университета аспирантуры (OIST) (Япония) и Университета Сорбонны (Франция) проанализировали мышцы муравьёв и их внутренний скелет. Как выяснилось, сила муравьёв напрямую связана с потерей способности летать.

Известно, что рабочие муравьи своим происхождением обязаны летающим насекомым. У таких насекомых мышцы крыльев занимают большую часть грудной клетки. Утрата способности к полёту позволяет высвободить потенциал для других мышц.

Проведённая компьютерная томография позволила установить, что муравьи действительно стали сильными из-за того, что их мышцы увеличились в объёме. Также изменениям подверглись геометрия мышц шеи и их крепления.

Результаты исследования представлены на официальном сайте OIST.

Ранее NEWS.ru писал, что исследователи нашли на Венере простейшую аминокислоту глицин, что может свидетельствовать о наличии жизни на планете. Ранее там обнаружили фосфин.

Глицин наиболее часто встречается в белках животного происхождения. Его обнаружение может быть одним из ключей к пониманию механизмов образования молекул пребиотиков в атмосфере Венеры.

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