https://static.news.ru/photo/5dd59532-3a84-11ea-965c-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Guenter Fischer/Global Look Press

Палеонтологи нашли останки одного из древнейших лесов на планете. Массив располагался на севере США на хребте Катскилл в штате Нью-Йорк.

Находки датируются концом девонского периода (386 млн лет назад). Корни древних растений были замечены среди окаменелостей.

По словам учёных, лес в основном состоял из археоптерисов, родственников современных голосеменных, папоротниковидных Eospermatopteris и ещё одного вида растений, которое отнесли к плауновым. Именно такие древние деревья были прародителями знакомых нам лесных массивов. Они обладали листьями, которые были похожи на привычные людям, а также длинной корневой системой.

Помимо этого, в корнях обнаружились окаменелые останки рыбы. Это указывает на то, что местность время от времени оказывалась под водой, передаёт Current Biology.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ярославской области палеонтологи раскопали останки древней амфибии — бентозуха, «глубинного крокодила», жившего на Земле более 251 млн лет. Внимание учёных привлекло продолговатое вздутие со стороны губы животного.