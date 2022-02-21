Учёные назвали одноразовые маски токсичной бомбой

Одноразовые маски, которые начали массово использовать из-за пандемии коронавируса, стали экологической катастрофой. Как отметили учёные, выброшенные средства индивидуальной защиты сейчас можно встретить повсюду. Попадая в воду, они начинают разлагаться и выделять как микро-, так и наночастицы пластика и тяжёлых металлов: свинца, кадмия, меди и даже мышьяка, сообщает Insider.

Маски представляют опасность не только для животных и морских обитателей, но и для здоровья человека. По словам профессора химической инженерии в Университете Суонси в Уэльсе Сарпера Сарпа, наночастицы пластика, кремния или других материалов настолько малы по размеру, что могут разрушать клеточные стенки и повреждать ДНК. Попав в водные пути, они могут загрязнить питьевую воду и попасть в организм человека. Учёные назвали воздействие этих веществ на здоровье человека токсичной бомбой замедленного действия.

Специалисты подсчитали, что люди используют примерно 129 млрд масок от COVID-19 ежемесячно, что составляет примерно 3 млн в минуту.

Группа биохимиков из Калифорнийского университета в Сан-Диего ранее назвала маски самым действенным способом избежать заражения коронавирусом. По их словам, они защищают не только от вирусных частиц после того, как человек покашлял, но и не дают здоровым людям вдохнуть мельчайшие аэрозольные частицы коронавируса, которые попадают в воздух после разговора заражённых людей.