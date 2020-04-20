Учёные нашли первую крупную мутацию коронавируса

https://static.news.ru/photo/4409936c-833e-11ea-b16f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mauro Scrobogna/Global Look Press

Исследователи из Австралии и Тайваня изучили генетическую структуру образцов коронавируса, собранных во всём мире. Они нашли первую крупную мутацию вируса.

Изменения были обнаружены в образце из Индии, взятом 27 января, передаёт Biorxiv. Этот патоген хуже связывался с рецепторами человеческой клетки, что сделало его менее опасным.

Однако они выяснили, что геном SARS-CoV-2 устойчивее, чем вызвавший вспышку пневмонии в 2002-2003 годах SARS и обычные ОРВИ, отмечает НСН.

Ранее NEWS.ru писал, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России при благополучном исходе достигнет пика в начале мая или раньше, после чего наступит плато. Такого мнения придерживается советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,38 млн человек, погибли 164,37 тысячи, выздоровели 615,45 тысячи.

В России на 20 апреля общее число инфицированных достигло 47 121, умерли 405, выздоровели 3446. По данным оперативного штаба, новые случаи заболевания отмечены в 76 регионах. Большинство из них — в Москве, Московской и Нижегородской областях. 45,3% вновь заразившихся не имеют клинических проявлений болезни.