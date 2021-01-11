Учёные из УрФУ узнали о способности радиации убивать коронавирус

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Малые дозы радиации могут уничтожать коронавирус. К такому выводу пришли учёные из России и Узбекистана, проведя совместное исследование.

В настоящее время специалисты работают над методическими рекомендациями по использованию радиации в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, а также при дезинфекции предметов, продуктов и помещений, сообщает пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ)

Был предложен оригинальный механизм оже-деструкции молекулы наследственности вируса при воздействии малых доз мягкого рентгеновского излучения. Суть этой пионерской идеи в том, что огромная молекула РНК данного вируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться во многих участках вдоль своей длины. Оказалось, что деформированные места вдоль молекулы РНК в тысячу раз более чувствительны к радиационному воздействию, чем молекулы здоровых клеток. Из этого следовало, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток, — заявил профессор УрФУ Анатолий Зацепин.

Исследование было организовано после того, как группа учёных из Узбекистана во главе с профессором Борисом Оксенгендлером выдвинули идею о воздействии радиации на коронавирус. К настоящему моменту выявлен ряд нюансов воздействия на COVID-19 мягкого рентгена и даже ультрафиолета.

Анатолий Зацепин отмечает, что метод может быть эффективен не только против коронавируса, но и против его мутаций, а также в отношении других вирусов. По его словам, учёным предстоит определить, является ли предложенный механизм доминирующим во всех вероятных ситуациях.

Как писал NEWS.ru, специалисты центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» выделили образец британского штамма коронавируса и приступили к его изучению. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.