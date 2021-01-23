Учёные из США признали технологию 5G токсичной для человека

https://static.news.ru/photo/3cf67e84-5db6-11eb-b181-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Технология 5G требует размещения антенн на гораздо меньшем друг от друга расстоянии, чем существующие 4G- и 3G-технологии, поэтому общественность будет подвергаться воздействию радиации на уровнях, с которыми человечество ранее не встречалось. Об этом рассказали в комиссии Нью-Гэмпшира по изучению экологических и медицинских последствий развития технологии 5G.

Структура, необходимая для поддержки 5G, будет размещать порты сотовой антенны близко к вашему дому и рабочему месту, что делает почти невозможным избежать и повысит риск чрезмерного окислительного стресса, который может привести к тревоге, депрессии и болезни Альцгеймера. Важно принять участие в оказании помощи в предотвращении внедрения 5G, связавшись с местными законодателями и подписав местные петиции, — цитирует издание «Медицина и наука» слова одного из авторов исследования Джозефа Меркола.

Все члены комиссии сошлись во мнении, что 5G представляет угрозу жизни и здоровью людей. Кроме того, технология может наносить вред животным и даже насекомым. Отмечается, что в исследовательскую группу входили учёные-эпидемиологи, токсикологи, физики, инженеры и специализирующиеся на беспроводной промышленности и электромагнетизме.

Как сообщал NEWS.ru, исследование международной консалтинговой компании Deloitte показало, что связь между развёртыванием сетей связи пятого поколения (5G) и ростом числа заражений COVID-19 является надуманной. Аналитики обратили внимание, что дезинформация о причастности 5G к заболеванию COVID-19 в 2020 году часто вводила людей в заблуждение, что подтверждали различные опросы.