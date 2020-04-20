Учёные доказали важность раннего скрининга на колоректальный рак

https://static.news.ru/photo/c20b3da2-831a-11ea-adfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исследование учёных из Университета Калифорнии в Сан-Диего показало важность ранней диагностики колоректального рака. Специалисты установили, что значительная часть пациентов с таким диагнозом заведомо находились в группе риска и имели все возможности выявить опухоль раньше.

Как передаёт «МедикФорум», учёные провели анализ данных группы пациентов. У 35% исследуемых обнаружились случаи колоректального рака в семье, что является показанием к скринингу. В целом почти 98% людей, которым ставят подобный диагноз в возрасте от 40 до 49 лет, находятся в группе риска по тому или иному показателю и могли бы узнать о своей болезни ранее или и вовсе предотвратить её.

По словам одного из авторов исследования, рак толстой кишки имеет сильную связь с генетикой и экологической обстановкой. Кроме того, около 20% людей имеют семейную предрасположенность.