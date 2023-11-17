Ученый назвал Марс запасным вариантом для жизни землян Физик Эйсмонт назвал Марс «запасным аэродромом» в случае катастрофы на Земле

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Марс может стать запасным вариантом для проживания людей, если на Земле произойдет какая-либо катастрофа. Об этом NEWS.ru заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. По его мнению, при текущих событиях в мире такой вариант уже не кажется невозможным.

Есть довольно пессимистичная теория о том, что <...> цивилизация рано или поздно погибает в силу естественных причин или в силу законов собственного развития. А раз цивилизация может себя уничтожить, то, может быть, нам стоит найти какой-то запасной аэродром? В качестве такого «аэродрома» и предлагается Марс, — сказал Натан Эйсмонт.

По словам ученого, последние исследования показывают, что некогда на Марсе была нормальная атмосфера и что там могли быть условия для возникновения жизни. Причины, по которым все это исчезло, пока не ясны. Не исключено, что такая же судьба может постигнуть и Землю, отмечает собеседник NEWS.ru. Именно поэтому так важно важно исследовать красную планету, подчеркнул Натан Эйсмонт.

Ранее ученые NASA выяснили, что за последние четыре года скорость вращения Марса изменилась — ежегодно марсианские сутки сокращались на мельчайшие доли секунды. Это удалось выяснить благодаря зонду Mars InSight. По одной из версий, это происходит из-за перераспределения льда на полярных шапках планеты.