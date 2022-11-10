Ученые раскрыли смертельную угрозу для десятков миллионов человек Guardian: в ближайшие десятилетия в Арктике летом начнет исчезать лед

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В течение следующих десяти лет Арктика может окончательно лишиться морского льда в летние периоды. Об этом сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на отчет о состоянии криосферы. Он был опубликован группой специалистов а преддверии 27-й Конференции ООН по вопросам изменения климата (СОР27). В своем труде ученые отмечают, что изменить ситуацию уже невозможно.

Сейчас мы ничего не можем с этим поделать. Мы просто наломали дров и позволили системе уже слишком сильно нагреться, — заявила сотрудник Массачусетского университета и соавтор исследования Джули Бригам-Гретта.

Как рассказали ученые, исчезновение морского льда в Арктике откроет темный Северный Ледовитый океан — он будет поглощать тепло, усиливая таким образом глобальное потепление.

На сегодняшний день Арктика нагревается примерно в четыре раза быстрее, чем остальные зоны Земли. Вместе с рекордными волнами тепла в Антарктиде, полагают ученые, это может привести к самому быстрому за последние 130 тысяч лет «импульсу талой воды», что повлечет за собой катастрофические последствия для прибрежных регионов.

Специалисты отмечают, что тревожная ситуация отмечается не только на полюсах. Таяние ледников в Гималаях и Андах угрожает оставить без питьевой воды десятки миллионов людей, повышая при этом угрозу катастрофических наводнений.

Ранее сообщалось, что суперкомпьютер World One, предназначенный для создания прогнозов цивилизационных закономерностей, пришел к выводу, что крах человеческой цивилизации произойдет к 2050 году. По мнению машины, созданной в 1970-х годах по заказу Римского клуба, причиной конца света станет человеческая деятельность, в том числе загрязнение окружающей среды и его последствия.