Ученые назвали причину вымирания рыб Nature Climate Change: вымирание рыб наступит из-за потепления морей

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Повышение средней температуры в Мировом океане провоцирует изменение поведения рыб, что в дальнейшем может привести к массовому вымиранию различных видов, заявили немецкие ученые из Йенского университета. По их словам, все дело в изменении пищевых предпочтений на фоне потепления воды, передает Nature Climate Change.

Как отметили ученые, в теплых водах рыбы при питании выбирают более мелкую добычу, чем обычно, поскольку обычно ее объемы выше. К такой пище относятся хрупкие звезды, мелкие ракообразные, черви и моллюски. Данный рацион означает, что рыбы лишаются возможности обеспечения себя большим объемом калорий в долгосрочной перспективе.

Специалисты провели моделирование с новыми данными и пришли к выводу, что подобные изменения в пищевом поведении, выражающиеся в несоответствии между энергетическими потребностями рыб и фактическим потреблением пищи, в конечном итоге приведет к вымиранию. Причем они не исключили, что другие виды животных тоже окажутся более уязвимыми в случае изменения климата.

Ранее ученые заявили, что белым медведям грозит вымирание из-за потепления, которое влечет за собой таяние ледников. Угроза голодной смерти уже нависла над медведями в Гудзоновом заливе, где они уже не могут охотиться из-за отсутствия льда.