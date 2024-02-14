Ученые предрекли белым медведям страшную смерть The Guardian: белым медведям грозит голодная смерть из-за таяния льда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Белым медведям грозит вымирание из-за потепления, которое влечет за собой таяние ледников, сообщает The Guardian, ссылаясь на материалы исследования Nature Communications. Угроза голодной смерти уже нависла над медведями в Гудзоновом заливе, которые не могут охотиться из-за отсутствия льда.

Медведи используют лед для доступа к пище, но изучение животных в Канаде показывает, что они изо всех сил пытаются адаптироваться к большему количеству времени на суше в условиях климатического кризиса. Белым медведям в канадском Гудзоновом заливе грозит голодная смерть, поскольку климатический кризис увеличивает периоды отсутствия арктического морского льда, — сказано в публикации.

Наблюдения показали, что в западной части Гудзонова залива период отсутствия льда увеличился на три недели за примерно 35 лет. Как следствие, медведи находились на суше примерно 130 дней. Изменения вынуждают животных приспосабливаться, но, как подчеркивают ученые, суша не в состоянии обеспечить белых медведей необходимым питанием. Согласно данным одного из исследований, 19 из 20 белых медведей теряют в весе из-за длительного голодания.

Ранее также сообщалось, что потеплению на планете способствуют выбросы метана на крупных свалках бытовых отходов. Анализ спутниковых данных показывает, что очаги чаще фиксируются в странах Южной Азии, а также Аргентине и Испании. Ученые уже бьют тревогу из-за неутешительных прогнозов: к 2050 году по мере роста городского населения выбросы от неуправляемых свалок могут удвоиться, «сводя на нет шансы избежать климатической катастрофы».