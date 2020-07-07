Третий человек в мире излечился от ВИЧ

https://static.news.ru/photo/521ccc9a-c11d-11ea-b48d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёные сообщили, что 36-летний житель Бразилии, вероятно, излечился от ВИЧ. Для окончательного подтверждения выздоровления нужно пройти дополнительные тесты.

Журнал Science называет мужчину «пациентом из Сан-Паулу» для сохранения в тайне его личных данных. Он принимал агрессивную комбинацию антиретровирусных препаратов вместе с никотинамидом. Количество вирусных частиц в его организме снизилось до нуля. Терапия была прекращена в марте 2019 года, после этого анализы показали отсутствие ВИЧ-инфекции в крови пациента.

Прекращение приёма антиретровирусных препаратов влечёт за собой рост вирусных частиц через несколько недель. Учёные подчёркивают, что у «пациента из Сан-Паулу» не только не произошло такого роста, но антитела к ВИЧ в его организме упали до крайне низкого уровня. Можно считать, что мужчина стал третьим человеком в мире, который сумел победить ВИЧ.

Специалисты должны провести дополнительные исследования, чтобы исключить наличие инфицированных клеток в лимфоузлах и кишечнике.

Всего известно о двух пациентах, которые смогли излечиться от ВИЧ. Им делали пересадку костного мозга для лечения рака.

NEWS.ru писал, что каждый седьмой ВИЧ-инфицированный американец не знает о своём диагнозе. Всего в Штатах заражены около 1,2 млн человек. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.