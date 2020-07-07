Третий человек в мире излечился от ВИЧ

Учёные сообщили, что 36-летний житель Бразилии, вероятно, излечился от ВИЧ. Для окончательного подтверждения выздоровления нужно пройти дополнительные тесты.
Журнал Science
Прекращение приёма антиретровирусных препаратов влечёт за собой рост вирусных частиц через несколько недель. Учёные подчёркивают, что у «пациента из Сан-Паулу» не только не произошло такого роста, но антитела к ВИЧ в его организме упали до крайне низкого уровня. Можно считать, что мужчина стал третьим человеком в мире, который сумел победить ВИЧ.
Специалисты должны провести дополнительные исследования, чтобы исключить наличие инфицированных клеток в лимфоузлах и кишечнике.
Всего известно о двух пациентах, которые смогли излечиться от ВИЧ. Им делали пересадку костного мозга для лечения рака.
NEWS.ru писал, что каждый седьмой ВИЧ-инфицированный американец не знает о своём диагнозе. Всего в Штатах заражены около 1,2 млн человек. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
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