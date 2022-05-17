Военэксперты рассказали, представляет ли гиперзвуковое оружие США угрозу РФ ТАСС: российские ПВО справятся с гиперзвуковыми ракетами США

Испытания зенитной ракетной системы С-500 / Фото Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

США значительно отстают от России в сфере создания гиперзвукового оружия, пишет ТАСС со ссылкой на военных специалистов. По словам экспертов, отечественные противовоздушные и противоракетные системы смогут противостоять новым военным разработкам Пентагона. Ранее ВВС США рассказали об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты AGM-183A, которые прошли 14 мая.

То, что у них наконец-то получилось осуществить пуск ракеты, это успех, потому что в гонке гиперзвуковых технологий они проигрывают нам (России. — NEWS.ru) и Китаю. Это даёт им базу для создания уже и наземных, и морских гиперзвуковых систем. В том, что они их сделают, сомнений нет, — заявил редактор издания «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин.

Со слов эксперта, на текущий момент гиперзвуковые разработки США не представляют угрозы для безопасности России. Литовкин утверждает, что российские противовоздушные комплексы С-400 и С-500 могут перехватить американские ракеты.

Редактор издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков также отметил начальную стадию разработок американских специалистов. По его словам, теперь они должны научиться проводить манёвры с гиперзвуковым оружием и понять, как оно работает в неидеальных погодных условиях.

Ранее днём ВВС США сообщили об успешном проведении испытания прототипа гиперзвукового оружия в рамках программы ARRW. Ракета была выпущена стратегическим бомбардировщиком ВВС США Boeing B-52H Stratofortress. Отделение блока ARRW от самолёта произошло у тихоокеанского побережья на юге штата Калифорния.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что в России разрабатываются гиперзвуковые ракеты нового поколения для различных носителей. Уже начаты их испытания на ракетоносцах Ту-22М3М. Новыми ракетами планируется оснащать усовершенствованные и перспективные авиакомплексы.