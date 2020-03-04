https://static.news.ru/photo/c5437a98-5e03-11ea-a7e7-fa163e074e61_660.jpg Алтай Фото: Konstantin Mikhailov/Global Look Press

Новосибирские учёные зафиксировали смещение Горного Алтая. Он движется к северной части Евразии на 1,19 мм в год.

По словам доктора физико-математических наук Владимира Тимофеева, горообразовательные движения идут здесь последние 5–10 млн лет.

Результат этих движений можно наблюдать в резкопересечённом рельефе, наличии глубоких речных долин, горных плато на высоте 2000–3000 м и хребтов с высотой 3000–4000 м, — приводит его слова «МК на Алтае».

Учёные ИНГГ СО РАН исследуют Горный Алтай с 2000 года при помощи технологии GPS. Тогда была заложена Алтае‐Саянская геодинамическая сеть космической геодезии. На данный момент туда входят 25 пунктов GPS-наблюдений.

В декабре 2019 года сейсмологи зафиксировали подземные толчки силой в 5,8 балла в 331 км к югу от Горно-Алтайска. Землетрясение происходило вблизи очага сейсмоактивности, который сохраняется в регионе более 15 лет. Данное землетрясение, считают учёные, связано с процессами горообразования, писал NEWS.ru.