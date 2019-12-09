Фото: Sergey Malkov/ Russian Look/Global Look Press

Штормовой ветер выбросил на берег буксир «Вега» на Сахалине. Происшествие случилось в угольном порту Шахтёрска.

На судне в этот момент были четыре человека, они не пострадали. Никто из моряков не получил травм, сообщает ТАСС. Буксир тоже не повреждён, разлива топлива удалось избежать. На помощь буксиру...