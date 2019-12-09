Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 331 км к югу от Горно-Алтайска. Землетрясение происходило вблизи очага сейсмоактивности, который сохраняется в регионе более 15 лет.
Координаты эпицентра землетрясения магнитудой 4,6 — 49,92 градуса северной широты и 89,74 градуса восточной долготы. Интенсивность в эпицентре оценивается в 5,8 балла,
Данное землетрясение, считают сейсмологи, связано с процессами горообразования.
Ранее NEWS.ru сообщал, что два землетрясения зафиксированы 6 декабря в Новосибирской области. Оба произошли восточнее Искитима.
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