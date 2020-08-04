Август можно назвать самым богатым на витамины месяцем. В конце лета поспевает большинство овощей и фруктов. Любимые многими россиянами огурцы стали доступны по цене. Эти овощи обладают множеством полезных свойств: выводят соли из организма, препятствуют образованию холестериновых бляшек. Сибирские ученые представили публике выращенные огурцы белого цвета. NEWS.ru узнал о полезных свойствах необычных плодов.

Длинные, белые плоды с кремовой мякотью. Они похожи на недозрелые кабачки. На самом деле это огурцы: в разрезе можно увидеть характерные для этого овоща семечки. Сибирские учёные из ФИЦ ИЦИГ СО РАН представили уникальные по цвету плоды. Как рассказала заведующая лабораторией селекции, семеноводства и технологии возделывания овощных культур и картофеля ФИЦ ИЦИГ СО РАН Татьяна Штайнерт, у плодов «отвечающий» за зелёную окраску ген находится в подавленном, рецессивном состоянии.

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Предварительное название сорта — белая красота. В прошлом году завершились его селекционные испытания, а в следующем огурцы начнут проходить государственные сортоиспытания. После них овощи внесут в Единый реестр сортов сельскохозяйственных растений, и семена поступят в свободную продажу. Выращивать такие огурцы можно будет почти во всех регионах страны и любым способом.

Белая красота — сорт, пригодный как для открытого грунта, так и для теплицы. Он отлично себя чувствует в Сибири — зоне рискованного земледелия. В большинстве регионах европейской части России он также приживётся. Он пригоден для всех экологических зон, исключая Крайний Север. Татьяна Штайнерт заведующая лабораторией селекции, семеноводства и технологии возделывания овощных культур и картофеля ФИЦ ИЦИГ СО РАН заведующая лабораторией селекции, семеноводства и технологии возделывания овощных культур и картофеля ФИЦ ИЦИГ СО РАН

Белые огурцы не только необычны внешне, но и обладают уникальным составом. Они богаты каротиноидами — природными химическими соединениями, которые в организме человека не вырабатываются и должны постоянно поступать с пищей. Вещества представляют собой естественные антиоксиданты. Каротиноиды повышают иммунитет, защищают мембраны клеток от разрушения, предотвращают мутации в ДНК клетки и нормализуют обмен веществ.

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Также белые огурцы, как рыба и морепродукты, богаты йодом. Поэтому они будут полезны большинству жителей России, у которых наблюдается дефицит микроэлемента. Его нехватка может привести к нарушению в работе щитовидной железы и снижению иммунитета.

Ещё одно преимущество огурцов сорта «Белая красота» — нежный вкус мякоти и отсутствие горечи. Как отметила Татьяна Штайнерт, в процессе селекции учёным удалось добиться снижения в плодах количества кукурбитацинов. Это химические вещества, которые придают огурцам горечь. Хотя с точки зрения пользы для здоровья это достижение можно назвать неоднозначным: несмотря на сомнительные вкусовые качества, кукурбитацины обладает целым набором лечебных свойств.

Они относятся к группе биологически активных веществ, которые нейтрализуют свободные радикалы и обеспечивают профилактику онкологических заболеваний, а также повышают иммунитет, укрепляют кровеносные сосуды, — сообщила Татьяна Штайнерт.

В Китае, в отличие от России, ценятся именно горькие огурцы из-за их полезных свойств, добавила Штайнерт. В Поднебесной существуют даже особые блюда с такими ингредиентами. Наши соотечественники же не признают сырых плодов с непривычным вкусом. При засолке же или иной термической обработке огурцов кукурбитацины разрушаются.

В целом огурцы нельзя назвать овощами, богатыми витаминами и микроэлементами. Главное их достоинство — природное содержание воды и способность отлично утолять жажду, рассказала в беседе с NEWS.ru врач диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова. Также огурец эффективен при различных диетах: 100 грамм плода содержат всего 15 калорий, но заполняя желудок он обеспечивает чувство сытости на долгое время. Поэтому белые огурцы, выведенные сибирскими учеными, полезнее своих зелёных собратьев.