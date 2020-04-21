Северный полюс может лишиться льда к 2050 году

Группа исследователей считает, что Северный полюс лишится льда независимо от предпринимаемых действий по уменьшению выбросов CO2 в атмосферу.
Как
Учёные проанализировали результаты 40 различных климатических моделей, которые показали таяние морского ледяного покрова при условии, что выбросы CO2 останутся такими же высокими. В тоже время при моделировании ситуации, когда выбросы резко сокращались, а глобальное потепление было ниже 2 градуса С, то арктический лёд всё равно исчезал летом до 2050 года.
Исследователи пока не могут объяснить причины происходящего.
Учёные из Университета Бергена с помощью компьютерного моделирования воспроизвели поведение ледяного щита, который покрывал территорию современной Северной Евразии 20 тысяч лет назад.
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