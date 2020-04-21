Северный полюс может лишиться льда к 2050 году

https://static.news.ru/photo/4fef9abc-83b3-11ea-86a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gerken & Ernst/imageBROKER.com/Global Look Press

Группа исследователей считает, что Северный полюс лишится льда независимо от предпринимаемых действий по уменьшению выбросов CO2 в атмосферу.

Как сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Geophysical Research Letters, неутешительное будущее Северный полюс ожидает уже в ближайшие десятилетия.

Учёные проанализировали результаты 40 различных климатических моделей, которые показали таяние морского ледяного покрова при условии, что выбросы CO2 останутся такими же высокими. В тоже время при моделировании ситуации, когда выбросы резко сокращались, а глобальное потепление было ниже 2 градуса С, то арктический лёд всё равно исчезал летом до 2050 года.

Исследователи пока не могут объяснить причины происходящего.

Учёные из Университета Бергена с помощью компьютерного моделирования воспроизвели поведение ледяного щита, который покрывал территорию современной Северной Евразии 20 тысяч лет назад.