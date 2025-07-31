Самую глубоководную колонию животных обнаружили в Марианской впадине

Китайский подводный аппарат Fendouzhe нашел тысячи трубчатых червей и моллюсков в Марианской впадине, пишет MIR24.TV. Обнаруженные животные обитают на глубине 10 км ниже уровня моря — они оказались самой глубоководной колонией существ за всю историю наблюдений.

Как выяснилось, животные могут выживать в экстремальной среде с низкими температурами, огромным давлением и отсутствием солнечного света. Глубоководные организмы получают энергию за счет хемосинтеза, используя химические соединения, в частности метан, поступающие из морских глубин.

Помимо червей и моллюсков, аппарат обнаружил на глубине ракообразных, морских червей, морских огурцов, морские лилии и других беспозвоночных. Миссия подводного аппарата Fendouzhe собрала материалы с глубин для последующего исследования.

Ранее рыбаки выловили полупрозрачное святящееся существо у берегов Марианской впадины в Тихом океане. Оно не похоже ни на один известный вид. Ученые приступили к исследованиям, но идентифицировать существо оказалось сложно.