Геологи: под Тихим океаном рядом с Аляской затаился гигантский супервулкан

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Часть небольших островов Алеутского архипелага и шесть крупных вулканов, расположенных на их территории, могут быть частью одного и того же гигантского супервулкана. Такое предположение геологов озвучено на конференции Американского геофизического союза (AGU).

Алеутская островная дуга у западных берегов Аляски — один из самых активных вулканических регионов на Земле. По подсчётам ученых, там более 70 активных вулканов, вытянутых в линию примерно в 2,5 тысячи километров, передаёт ТАСС.

Один из самых беспокойных — вулкан Кливленд, его активность в последние годы усилилась. За последние два века наблюдений он извергался 22 раза, причём последние восемь — между 2009 и 2017 годами. Пробуждение этого вулкана заставило геологов и сейсмологов активно изучать ту часть Алеутской островной дуги, где он расположен.

Наблюдения привели к неожиданной догадке: Кливленд и пять других вулканов — Карлайл, Герберт, Кагамил, Тана и Ульяга, возможно, части одного целого — скрытого под водами Тихого океана супервулкана.

Все они находятся на территории небольшой группы Четырёхсопочных островов в восточной части Алеутской гряды, которые протянулись цепью на 130 километров. По мнению геологов, под этими островами находится кальдера — истинное жерло супервулкана, сопоставимого по размерам с Йеллоустоунским супервулканом.

В пользу этой гипотезы говорят некоторые особенности структуры недр островов, а также схожий состав магмы вулканов. Тем не менее учёные пока не до конца уверены в том, что это обязательно говорит о существовании кальдеры. Хотя вероятность этого оценивают как достаточно высокую.

Что касается Йеллоустонского супервулкана, то его следующее извержение, по мнению учёных, может произойти примерно через 900 тысяч лет. Сейчас источник подпитки множества гейзеров и грязевых пятен постепенно теряет силу, писал NEWS.ru.