Российские вузы занялись подготовкой 30 новых образовательных программ

https://static.news.ru/photo/8f071dac-e195-11ea-8b68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Пресс-служба Минобрнауки России сообщила о том, что российские вузы в сентябре 2020 года представят Министерству высшего образования и науки 30 новых программ.

Проект по созданию 30 передовых образовательных программ в университетах по всей стране реализуется Минобрнауки России в рамках нацпроекта «Образование». <…> Уже в сентябре этого года специалисты внедряющих университетов представят новые образовательные продукты в Министерстве науки и высшего образования РФ, — цитирует сообщение ТАСС.

Так, из 30 новых направлений 7 являются бакалавриатом, 2 — специалитетом, а 21 — магистратурой. Набор на них будет открыт не позднее следующего года. Сейчас программы разрабатываются под руководством ведущих университетов страны.

NEWS.ru писал ранее, что оплачиваемая стажировка предлагается выпускникам колледжей и вузов более чем в 70 клиниках Москвы. Принять участие в программе могут 500 человек.