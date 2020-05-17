Российские учёные предложили новый метод диагностики COVID-19

https://static.news.ru/photo/00d4980c-98d9-11ea-b945-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zygimantas Gedvila via imago-images.de/Global Look Press

Учёные из новосибирского Института автоматики и электрометрии предложили выявлять инфицированных коронавирусом с помощью разработанного ими портативного газоанализатора. Прибор может проводить диагностику по так называемым «отпечаткам метаболизма» в выдохе человека.

В этот момент специально обученная нейросеть может уловить порядка 750 летучих соединений, пояснили в межведомственной группе при Сибирском отделении РАН по борьбе COVID-19. Там уточнили, что отечественный газоанализатор, который производится в новосибирском Академгородке, уже эксплуатируется в 12 странах, в том числе в США, Германии, Италии, Индии, Китае, Бельгии.

Как сказано в пресс-релизе, использование такой технологии будет эффективным при массовой диагностике в местах скопления и длительного пребывания людей — это прежде всего аэропорты, вокзалы, метрополитен, магазины, аптеки, а также предприятия. Особенно это актуально в условиях нехватки тест-систем, а также их дороговизны и длительности получения результатов в лабораторных условиях, передаёт «Интерфакс».

Для высокой эффективности нейросети учёным необходимо собрать коллекцию материалов больных с коронавирусной инфекцией и пневмонией для выявления соответствующих биомаркеров. В этой связи председатель межведомственной группы при Сибирском отделении РАН по COVID-19 академик РАН Михаил Воевода обратился за помощью к мэру Москвы Сергею Собянину.

Ранее NEWS.ru писал, что в Великобритании в рамках борьбы с пандемией коронавируса запустили программу по привлечению собак, которые смогут выявлять бессимптомных носителей инфекции.