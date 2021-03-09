Учёные предрекли России катастрофически долгое лето

https://static.news.ru/photo/321e7094-810f-11eb-b95f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лето в Северном полушарии к 2100 году может начать затягиваться на шесть месяцев, если человечество не примет усилий по сдерживанию изменений климата.

К такому выводу пришли китайские учёные, результаты их изысканий приведены в журнале Geophysical Research Letters. Может показаться, что долгое лето окажется благом для северных стран, включая Россию. Однако исследователи утверждают, что такое явление станет катастрофой для окружающей среды, здравоохранения и сельского хозяйства.

Учёные изучили климатические записи, сделанные в период с 1952 по 2011 год. Началом лета они считали период, когда температура воздуха поднимается выше 75-й процентили, то есть достигает средних значений, входящих в 25% самых высоких за год. Начало зимы вычисляли аналогичным методом, фиксируя период, когда средние показатели температуры опускаются к 25% самых низких за год. Исследователи затем применяли климатические прогнозные модели и наблюдали, как времена года будут сдвигаться в будущем.

За полвека лето удлинилось на 17 дней, а зима сократилась на три дня. В наибольшей степени сезонные циклы сдвинулись в прилегающих к Средиземному морю районах и Тибетском нагорье. Если эти тенденции сохранятся, то к 2100 году зима в среднем будет длиться меньше двух месяцев, весна и осень также станут короче. Это приведёт к нарушению вегетации растений, что, в свою очередь, уменьшит кормовую базу животных. Равновесие в экосистемах может быть непоправимо нарушено. Кроме того, продолжительное лето означает дополнительное воздействие аллергенов на людей.

Ранее папа римский Франциск предсказал новый всемирный потоп из-за изменений климата. По его мнению, если лидеры разных стран не отреагируют на таяние ледников и изменение температур, мир ждёт глобальная катастрофа, передавал NEWS.ru.