Папа римский предсказал всемирный потоп

https://static.news.ru/photo/4aa802d4-7b69-11eb-9819-96000091f725_660.jpg Фото: Giuseppe ''Pino'' Fama/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава католической церкви Франциск предсказал новый всемирный потоп из-за изменений климата. По его мнению, если лидеры разных стран не отреагируют на таяние ледников и изменение температур, мир ждёт глобальная катастрофа, сопоставимая со Всемирным потопом.

Всемирный потоп случится, если мы продолжим идти тем же путём, — цитирует Daily Mail папу римского.

Понтифик напомнил, что библейский Ной пережил потоп благодаря тому, что был добродетельным. В связи с этим Франциск предложил властям бороться с климатическими изменениями, начав с искоренения коррупции и несправедливости. Глава Римско-католической церкви подчеркнул, что сам по себе потоп может быть и мифом, однако он служит хорошим примером того, как Бог может обрушить свой гнев ради борьбы с грехами людей.

Как писал NEWS.ru, папа римский Франциск впервые с декабря 2020 года выступил перед верующими в Ватикане. Он обратился к собравшимся на площади Святого Петра из окна Апостольского дворца 7 февраля.

В конце прошлого года папа римский ограничил общение с верующими из-за карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, а также из-за своего плохого самочувствия.