Приближающийся к Земле астероид будет виден в бинокль

https://static.news.ru/photo/1e7416a0-78cf-11ea-bee5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Астероид 1998 OR2 в конце апреля приблизится на максимально близкое расстояние к Земле, и его можно будет увидеть в бинокль.

Об этом рассказал доцент физико-технического института Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Дмитрий Ляшко. По словам учёного, космическое тело не несёт планете опасности, так как пролетит на безопасном расстоянии.

Расстояние от Земли до Луны — 380 тысяч километров. Астероид пролетит примерно в 16 раз дальше, это слишком далеко, чтобы попасть в гравитационное поле нашей планеты и притянуться к ней, — цитирует его РИА Новости.

Ляшко отметил, что 29 апреля он будет виден в бинокль как слабая светящаяся точка, движущаяся по ночному небу.

Диаметр астероида 1998 OR2 от двух до четырёх километров, формой он напоминает булыжник. В следующий раз он приблизится к Земле в 2031 году, писал NEWS.ru.