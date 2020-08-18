Посткоронавирусный синдром у детей назвали отдельной болезнью

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Врачи и учёные в Великобритании пришли к выводу, что воспалительный синдром, который возникает у ряда детей перенёсших COVID-19, является отдельной болезнью. Он получил классификацию MIS-C как новая форма расстройств иммунной системы.

Информация о том, что у детей возникают воспалительные процессы на фоне пандемии коронавируса, появилась ещё в апреле. Британские врачи так описывали эти симптомы: признаки токсического шока, показатели анализов крови как при тяжёлом течении COVID-19, проявления, сходные с болезнью Кавасаки, проблемы с сердцем.

Медики из Королевского колледжа Лондона под руководством иммунобиолога Ману Шанкара-Хари детально изучили истории болезней 25 детей до 14 лет, которые поступали в клинику с конца апреля по конец мая. После выздоровления от COVID-19 у всех появились различные версии постконоравирусного воспалительного синдрома.

При этом лишь у двух пациентов наблюдался полный набор симптомов, характерных для синдрома Кавасаки. У остальных "Кавасаки" проявлялся либо не полностью, либо фиксировались другие нарушения: сбои в работе сердца и проблемы с пищеварением.

Учёные заметили и другие расхождения: в том, как прогрессировали обе болезни и как менялись состав крови и уровень активности различных иммунных клеток. К примеру, в крови у госпитализированных на фоне коронавирусной инфекции пациентов наблюдалось большое количество молекул, которые способствуют формированию тромбов, а количество моноцитов и нейтрофилов в их крови оставалось низким, что нехарактерно для болезни Кавасаки.

Всё это, по мнению Шанкара-Хари и его коллег, позволяет считать посткоронавирусный воспалительный синдром отдельной полноценной болезнью. Их исследование опубликовано в научном журнале Nature Medicine.

Синдром Кавасаки стал фиксироваться у детей разных стран в период пандемии коронавируса, писал NEWS.ru. Некоторые из них скончались. 7 мая телеканал CBS со ссылкой на представителя управления здравоохранения Нью-Йорка Димитра Даскалакаиса сообщил, что воспаление сосудов могло проявляться у несовершеннолетних после того, как они переболели COVID-19 в лёгкой форме.