Россия планирует выйти из проекта МКС после 2024 года, чтобы создать свою орбитальную служебную станцию (РОСС). Об этом заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Представители NASA – в ужасе, поскольку их сегмент МКС не сможет существовать без российского. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал, что ждёт космическую отрасль после этого шага. О туризме, конкуренции и переоценённых космических проектах – в материале NEWS.ru.