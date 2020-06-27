Палеонтологи исключили американскую саблезубую кошку из разряда хищников

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Британские палеонтологи установили, что сумчатая саблезубая кошка, обитавшая в Аргентине до наступления ледникового периода, была падальщиком. До этого учёные считали, что животное относилось к хищникам.

Если посмотреть на современную Африку, то можно заметить, что роль хищников сейчас там играют крупные млекопитающие, тогда как нишу падальщиков занимают птицы, такие как грифы. Вполне возможно, что пять миллионов лет назад в Аргентине всё было ровно наоборот и падальщиками были как раз млекопитающие, — об этом заявил один из авторов исследования, профессор Малагского университета (Испания) Борха Фигейридо.

Специалисты проанализировали зубы и череп животного. Выяснилось, что у него не было резцов, которые используют современные львы. Зубы у сумчатой саблезубой кошки имели треугольную форму. Животные не орудовали клыками, чтобы уничтожить жертву. Специалисты не нашли на зубах повреждений эмали, поскольку кошки питались мягким мясом, не пытаясь разгрызать кости.

Длинные клыки помогали им разрезать тело добычи и добираться до мягких тканей внутренних органов, к которым не было доступа у крупных хищников доледниковой Аргентины, сообщает научный журнал PeerJ.

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