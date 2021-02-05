Обнаружена новая причина мутаций коронавируса

https://static.news.ru/photo/37a9b164-fea5-11ea-889d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Учёные из Великобритании обнаружили, что одной из причин появления новых штаммов-мутантов является переливание плазмы крови пациентам с ослабленным иммунитетом.

Как отмечается в их исследовании, опубликованном в журнале Nature, Кембриджские медики 102 дня наблюдали пациента с COVID-19, которому вливали плазму с антителами доноров, уже переболевших доноров. Ранее мужчина перенёс онкологическое заболевание, и в итоге терапия ему не помогла, он умер.

При изучении этого случая учёные пришли к выводу, что плазма с антителами может повлиять на вирус достаточно, чтобы заставить его мутировать.

Когда вирус имеет возможность оставаться в организме человека в течение длительного периода и размножаться, он учится бороться с иммунной системой, — рассказал профессор микробиологии из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний Равиндра Гупта.

Он объяснил, что при каждом новом вливании плазмы происходили мутации коронавируса в спайковом белке. Именно он отвечает за проникновение вируса в клетки организма.

Существует ряд симптомов заражения коронавирусной инфекцией нового типа, при которых необходимо незамедлительно обращаться к медицинскому специалисту. О них в разговоре с журналистами рассказал главный фармаколог британской клиники Medicine direct Хусейн Абдех, писал NEWS.ru.