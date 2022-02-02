Названы способы защиты от «стелс-омикрона»

Чтобы защититься от нового подвида штамма «омикрон» коронвируса следует придерживаться общеизвестных советов по профилактике COVID-19. Об этом заявил в интервью NBC профессор Университета Северной Каролины Дирк Диттмер. Он призвал к ношению масок, вакцинации и социальному дистанцированию.

При этом профессор подчеркнул , что единственным способом избежать появления в будущем новых штаммов короновируса, является предотвращение передачи вируса по всем миру.

Пока у нас сохраняется очень высокий уровень заболеваемости, мы, в сущности, «разводим» новые варианты, — констатировал Диттмер.

Согласно данным ВОЗ, на штамм «омикрон» в настоящее время приходится 93,3% всех образцов коронавируса, загруженных в базу GISAID до 31 января. Он имет несколько подвидов: ВА.1, ВА.2, ВА.3. Второй подвид является значительного более заразным, чем оригинатный штамм. Он стал доминирующим с начала этого года в Дании, риск заражения в его случае составляет 39% в сравнении с 29% оригинального «омикрона».

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что разновидность «омикрон»-штамма коронавируса BA.2 уже обнаружили в 44 регионах России.