«Стелс-омикрон» обнаружили в 44 регионах России

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что разновидность «омикрон»-штамма коронавируса BA.2 уже обнаружили в 44 регионах России. Его слова приводит «Интерфакс».

Это не является неожиданностью с точки зрения эволюции вирусов. Первый в мире образец линии BA.2 был обнаружен 17 ноября 2021 года в ЮАР, и к настоящему времени он зарегистрирован в более чем 50 странах, — сказал Хафизов.

Как сообщается, новый подвид штамма коронавируса «омикрон» ВА.2 ещё более заразен, чем исходная версия. Шанс его передачи от одного человека другому на 10% выше, чем у первоначальной вариации BA.1. К такому выводу пришли учёные Дании на основании результатов исследования, проводившегося в декабре 2021-го — январе 2022 года.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России выявили более заразный подвид «омикрон»-штамма коронавируса BA.2. В Дании эта мутация уже стала доминирующей. При заражении этим подвидом у людей резко ухудшается самочувствие.