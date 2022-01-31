Названы главные симптомы «скрытого омикрона»

Симптомы подтипа ВА.2 штамма «омикрон», также известного как «скрытый омикрон», схожи с симптомами оригинального штамма. Если человек обнаружит их у себя, следует незамедлительно принять меры. Об этом сообщили в Агентстве по безопасности здравоохранения Великобритании. Данные приводит Daily Express.

В список основных симптомов «стелс-омикрона» попали высокая температура, непрерывный кашель, у некоторых может проявляться потеря обоняния или вкуса. Более специфичные симптомы еще предстоит выявить и изучить. Однако специалисты полагают, что они будут отражать симптомы предшественника.

При обнаружении любого из этих симптомов медики рекомендуют незамедлительно обратиться к врачу, сдать тест на COVID-19 и уйти на самоизоляцию.

UKHSA выделило разновидность «омикрона» ВА.2 на прошлой неделе и отнесла его к исследуемым вариантам. Этот вариант называют «скрытым», поскольку его сложно отличить от оригинала в условиях лаборатории. Однако тесты ПЦР и антигенные экспресс-тесты безошибочно показывают положительный результат у заражённых этим штаммом.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, сколько времени человек способе передавать вирус при заражении штаммом «омикрон».