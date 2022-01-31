Стало известно, сколько человек остаётся заразным с «омикроном»

ПЦР-тест может показывать отрицательный результат даже в тех случаях, когда у человека присутствуют симптомы заражения «омикроном». стоит ли при этом ограничивать контакты с другими людьми и сколько в принципе созраняется заражение данным штаммом, рассказал в интервью радио Sputnik врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По словам Тимакова, отрицательный результат теста может объясняться не только остутствием коронавируса в организме. Так происходит, если в качестве образца берётся недостаточное количество материала или возбудитель болезни успел покинуть носоглотку и переместиться глубже в организм. Поэтому человек может передавать вирус до тех пор, пока у него сохраняются симптомы.

Омикрон-штамм очень быстро может уходить из носоглотки и не выявляться с помощью тестов, — отметил врач.

При проявлении симптомов заражения реукомендуется ограничить контакты с другими людьми, даже если результат анализов отрицательный. Сколько времени соблюдать меры изоляции, зависит от тяжести заболевания и от особенностей штамма, который его вызвал. При предыдущих штаммах человек оставался заразен от 10 дней до трёх недель, а у детей из кишечника вирус в активной форме выделялся более месяца. В случае с «омикроном» наиболее активно вирус выделяется во время инкубационного периода.

Усредненный инкубационный период — два-три дня, соответственно, за семь дней точно станет понятно, заболел человек коронавирусом или нет, — резюмировал врач.

Чтобы легче перенести заболевание, он рекомендовал сделать прививку.