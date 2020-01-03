https://static.news.ru/photo/60c3dbac-2eed-11ea-adf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Tourism and Antiquities/facebook.com

Кладку с сотнями монет разных эпох обнаружили под стеной монастыря Абу-Фана в провинции Эль-Минья на юге Египта.

По словам главы департамента исламских, коптских и иудейских памятников древности Гамаля Мустафы, деньги были спрятаны в три льняных свёртка. Их нашли во время укрепления внешней стены монастыря на глубине двух метров.

341 монета относится к исламскому периоду, 29 — к римской эпохе, — уточнил он.

Министерство по туризму и древностям страны планирует направить в монастырь археологическую миссию, которая проведёт на территории дополнительные раскопки.

Ранее NEWS.ru писал, что московские археологи нашли более 900 предметов быта XII–XX веков на территории бывшего Воспитательного дома. Среди находок медные нательные кресты и перстни-печатки, монеты, трубки для курения, пуговицы, пряжки от ремней, элементы конской упряжи, стеклянная бусина, железные ножи, гвозди и свинцовые пули.