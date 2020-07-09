На Аляске найден фрагмент окаменелой челюсти редкого динозавра

Фрагмент окаменелой челюсти динозавра обнаружен в арктической зоне Аляски.
Как
Учёные сообщают, что челюсть принадлежала юной особи, жившей 70 млн лет назад. Отмечается, что для науки это большо прорыв, поскольку их кости были такими тонкими, что они редко сохраняются в окаменелостях. Это затрудняет попытки понять пути их расселения по планете.
Новое ископаемое может помочь узнать, какие виды дромеазавридов населяли этот важный с точки зрения палеонтологии регион. Считается, что Аляска была для хищных динозавров своего рода коридором миграции. Учёные предполагали, что ящеры попадали туда из Азии и транзитом уходили на юг.
Ранее NEWS.ru писал, что японские палеонтологи нашли скорлупу самого маленького из известных науке яйца динозавра. Предполагается, что его размеры составляли 4,5 на 2 см, а весило оно около 10 г. Яйцо принадлежало нелетающему динозавру Himeoolithus murakamii, жившему более 106 млн лет назад.
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