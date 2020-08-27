Лекарства от коронавируса кошек показали эффективность в борьбе с COVID-19

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Канадские биологи выяснили, что экспериментальные лекарства от вирусного перитонита кошек могут подавлять работу ключевого фермента коронавируса нового типа.

Выкладки учёных приводит журнал Nature Communications. Эксперименты показали, что препараты GC376 и GC373 могут очень эффективно блокировать коронавирусный фермент, ответственный за размножение, в культурах клеток человека. До сих пор для борьбы с COVID-19 использовались неспециализированные лекарства, которые к тому же помогают не всем пациентам. Поэтому учёные не оставляют попыток разработать новые препараты. Лекарства от вирусного перитонита кошек могут послужить основой для этих разработок.

Вирусный перитонит, смертельный для большинства не привитых кошек, вызывает коронавирус FCoV. Он действует в ЖКТ животного. Если в РНК вируса есть определённый набор мутаций, то у кошки возникает лихорадка, она теряет аппетит и у неё происходят тяжёлые сбои в иммунитете. До появления экспериментальных препаратов лечить болезнь можно было только веществом GS-441524.

Препараты GC376 и GC373 представляют собой короткие цепочки из двух органических молекул, которые могут встраиваться внутрь вирусного фермента. Биологи извлекли фермент из заражённых SARS-CoV-2 клеток и попытались соединить его с молекулами GC376 и GC373. Оказалось, что они хорошо соединялись с белком, блокируя работу фермента. При этом они намного сильнее действовали на белок коронавируса нового типа, чем на аналогичный фермент в вирусе — возбудителе атипичной пневмонии.

Получив подобные результаты, биологи изучили, как небольшие дозы обоих препаратов будут влиять на скорость распространения коронавируса в культуре клеток человека. Эти опыты показали, что даже небольшие дозы и того, и другого препарата полностью блокировали размножение SARS-CoV-2 с двукратным перевесом в сторону GC376.

Как считают авторы исследования, результаты говорят о том, что нужно как можно скорее провести клинические испытания GC376 и GC373 для борьбы с коронавирусом нового типа. Потенциально это позволит обогатить медицинский арсенал и уменьшит вероятность мутаций в коронравирусе, которые сделают его невосприимчивым к действию ремдесивира, фавипиравира и других лекарств, применяемых при лечении.

Ранее, как писал NEWS.ru, японские учёные из Университета здоровья Фудзита сообщили, что низкие концентрации озона способны частично нейтрализовать вирионы SARS-CoV-2.