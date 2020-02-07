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Учёные из Великого Новгорода провели испытания биогибридного скрининга. В результате эксперимента выяснилось, что крысы со вживлённым в мозг чипом научились диагностировать рак в несколько раз лучше передового оборудования.

Как показала апробация выявление ранних I-II стадии онкозаболеваний с применением биогибридных технологий в 3-5 раз выше, чем при использовании современных методов, — цитирует ТАСС пресс-службу Фонда перспективных исследований.

Основное внимание исследователи уделили диагностике рака лёгких, желудка и туберкулёза. Они проанализировали биоэлектрическую активность мозга крысы, которая дышит воздухом, выдыхаемым больным. На такое обследование у врачей уходило не более трёх минут. В эксперименте приняли участие 1073 добровольца.

Выяснилось, что 8% обследованных обнаружился риск развития онкологии и туберкулёза. Риск онкопаталогии подтвержден у 40% дообследованных, а рак желудка грозит 20%.

Как ранее писал NEWS.ru, верхняя палата парламента поддержала применение специальных крыс для выявления онкологических заболеваний.