Кракен, другие цивилизации и мегалодон: уфолог о том, что скрывает океан

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Океан содержит в себе гораздо больше форм жизни, нежели человечество об этом знает на сегодняшний момент. По мнению директора центра уфологических исследований Валерия Уварова, уровень изученности водной части Земли составляет около 1%.

У океана есть одна важная особенность — дно его находится гораздо ближе к ядру Земли, чем поверхность суши. И это определяет ту электромагнитную напряженность, которая связана с так называемыми георазломами. Речь идёт о том, что в этих местах периодически идёт локальное искривление времени, это происходит естественным путём, — рассказал Уваров NEWS.ru.

По мнению уфолога, так называемые аномальные зоны и приложенные к ним георазломы — это всё элементы некой инфраструктуры, которая активно используется внеземными цивилизациями для перехода из других измерений в наш мир. И во время такого рода «активизаций» к нам могут попадать существа из другого измерения.

Если бы мы увидели здесь мегалодона, то никому бы и в голову не пришло, что он мог оказаться случайно во время открытия «коридора». Естественно, он будет чувствовать себя тут распрекрасным образом, — заявляет эксперт.

При этом учёный затронул и естественную теорию о нахождении и происхождении в океане крупных млекопитающих.

Исходя из существующих биологических представлений о возможностях жизни крупных живых организмов, давно известно, что им требуется как минимум 150 особей для выживания. Тогда можно представить, что они кое-как выживают, пронося свой ген через века. То есть если мы в океане зафиксировали что-то похожее на Кракена, то их должно быть минимум 150 особей. Но это с учётом того, что мы не применяем к такому объяснению теорию о «переходах» из другой реальности, — заключил Уваров.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Пентагон собирается сделать сенсацию, рассекретив данные о встречах с НЛО.