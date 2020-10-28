Учёные: коронавирус способен маскироваться под антитела

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Коронавирусы умеют имитировать иммуноглобулины (антитела) человека, которые причастны к тяжёлому ходу заболевания COVID-19. Это показало исследование, проведённое специалистами Врачебно-хирургического колледжа Колумбийского университета (Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons).

Новое изыскание, обнародованное в Cell Systems, рассказывает о том, как вирусные белки могут имитировать трёхмерную структуру белков организма, чтобы тем самым помочь вирусу завершить весь свой жизненный цикл в клетках-хозяевах.

Вирусы используют мимикрию по той же причине, что и растения и животные. Их цель — обман. Мы выдвинули гипотезу, что выявление похожих вирусных белков даст нам ключ к разгадке того, каким образом вирусы, включая SARS-CoV-2, вызывают заболевание, — сказал доцент Колумбийского университета Саги Шапира (Sagi Shapira).

Для поиска вирусных имитаторов специалисты использовали программу, аналогичную ПО для трёхмерного распознавания лиц, информирует международный агрегатор научных новостей eurekalert.org . С помощью суперкомпьютера они смогли просканировать более 7 тысяч вирусов. В результате учёным удалось обнаружить 6 миллионов примеров вирусной мимикрии.

Оказалось, что мимикрия — более распространённая стратегия среди вирусов, чем мы могли себе это представить. Она используется всеми видами вирусов независимо от размера вирусного генома. При этом не важно, как вирус реплицируется в хозяйской клетке. И не важно, заражает ли он бактерии, растения, насекомых или нас с вами, — отметил Шапира.

Биологи установили, что некоторые типы вирусов всё же используют мимикрию больше остальных. И активнее всего в этом преуспели именно коронавирусы. Было обнаружено, что они имитируют свыше 150 белков, в том числе те из них, которые контролируют свёртывание крови или активируют комплемент (набор иммунных белков, который нацеливает патогены на разрушение организма).

Исследование функций и мимикрии вирусных белков помогает понять, что именно в изучении биологии самого вируса и кроется ответ на вопрос, как вирусы вызывают заболевания и кто из людей сильнее подвергается наибольшему риску.

Ещё одно свежее исследование, опубликованное в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, продемонстрировало, что более 80% ковид-пациентов имеют дефицит витамина D — гормона, вырабатываемого почками. Этот витамин контролирует концентрацию кальция в крови и влияет на иммунную систему.