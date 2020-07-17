Китайские инженеры научили искусственный интеллект прогнозировать штормы

https://static.news.ru/photo/06466f44-c82d-11ea-afd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

В Китае разработали модель, которая с высокой точностью может прогнозировать активность океана.

По словам инженеров, в основе модели — технологии глубокого обучения искусственного интеллеката (ИИ) с использованием данных спутникового дистанционного зондирования.

Для этого они совместили работу искусственного интеллекта с обычными численными и статистическими моделями. Дополняя друг друга, они открыли новые возможности для прогнозирования штормов.

Модель была разработана ещё в 2010 году, все эти годы она с точностью предсказывала время и место возникновения больших волн и изменение температуры воды. Накануне результаты исследования были опубликованы в Science Advances.

Ранее прогнозирование штормов и волн зависело от моделей, основанных на физических уравнениях. В результате вычисления получались слишком сложными и громоздкими, поскольку специалистам приходилось учитывать множество природных процессов.

Новая модель глубокого обучения использует для работы спутниковые данные. На них она изучает, что предшествовало повышению температуры и что обычно идёт за ним, после чего делает прогноз.

Как писал NEWS.ru, 17 июля 2019 года «мозговой» стартап Илона Маска впервые представил широкой публике гибкие «нити» для считывания информации из мозга. Также был показан нейрохирургический робот, выглядящий как нечто среднее между микроскопом и швейной машиной. Устройство способно вживлять шесть нитей в минуту. Тогда во время презентации Маск выразил надежду, что сможет внедрить технологию в человеческого пациента к концу 2020 года.