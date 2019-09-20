https://static.news.ru/photo/6b49b0a0-dbb5-11e9-9968-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава правительства России Дмитрий Медведев распорядился выделить из резервного фонда министерству образования и науки свыше одного миллиарда рублей. Средства пойдут на финансирование федеральной целевой программы (ФЦП) «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса РФ на 2014-2020 годы».

Распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Точная сумма выделенных средств составит 1 млрд 56 млн рублей. Контролировать целевое использование транша будет Минобрнауки.

Целью ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса РФ на 2014-2020 годы» является создание конкурентного и эффективного сектора прикладных научных исследований и разработок. На программу в общей сложности планировалось выдать около 180 млрд рублей.

Как сообщал News.ru, в апреле 2019 года правоохранительные органы раскрыли хищение бюджетных средств в размере около 2 млрд рублей, выделенных на реализацию федеральной целевой программы «Юг России».