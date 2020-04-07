Исследование трёх препаратов для лечения пациентов с COVID-19 начались в РФ

Начаты сравнительные клинические исследования препаратов «Гидроксихлорохин», «Мефлохин» и российского препарата «Калидавир», которые будут применяться по новым медицинским показаниям для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, — говорится на официальном сайте ведомства.

Испытания препаратов проведут в ГНЦ ФМБЦ имени Бурназяна после письменного согласия пациентов, заражённых COVID-19.

Риск тяжёлого течения коронавируса у пациентов с подтверждённым диагнозом возрастает, если в организме больного мало тромбоцитов. К такому выводу пришли исследователи из Университета Вероны и университетской клиники Падуи (Италия).

Учёные проанализировали истории болезни 1779 пациентов, 339 заразившихся находились в отделении интенсивной терапии. Сравнив их анализы, медики определили, что все они обладали низким числом тромбоцитов.

На сегодняшний день более 1,3 млн человек в мире заболели коронавирусной инфекцией. Погибли свыше 74 тысяч, около 284 тысяч выздоровели. В России зарегистрировано 7497 случаев COVID-19 в 81 регионе, скончались 58 граждан, поправились 494 пациента.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Федеральное медико-биологическое агентство России разработало схему лечения тяжёлой коронавирусной пневмонии на основе препарата «Даларгин».