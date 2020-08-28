Древние могилы рассказали о страдающей гельминтами Европе

https://static.news.ru/photo/88e64856-e926-11ea-a351-fa163e074e61_660.jpg Фото: Public Health Image Library

Учёные Оксфордского университета (Великобритания), проанализировавшие средневековые захоронения по всей Европе, выяснили, что в то время гельминтозы были довольно распространённым заболеванием. В XXI веке Всемирная организация здравоохранения считает подобные недуги забытыми, характерными для тропических, субтропических и экономически неразвитых государств. По предварительным данным, «глистами» заражены свыше 1,5 млрд человек на Земле.

Специалисты изучили 589 образцов из могил семи европейских памятников. Их датируют периодом между 680 и 1700 годом. Материалы брали из тазовых частей скелетов. В 100% случаях эксперты находили нематод, передающихся через почву Ascaris spp. и Trichuris trichiura), а в некоторых образцах — ещё и цестод пищевого происхождения (Diphyllobothrium latum и Taenia spp.), появляющихся из-за недостаточной кулинарной обработки красного мяса и рыбы из пресноводных водоёмов, передаёт издание PLOS.

Учёные считают, что нематодами Trichuris trichiura в Средние века были заражены 1,5% до 25,6% жителей. От 9,3% до 42,9% являлись носителями аскарид. Данная статистика похожа на современную — характерную для бедных стран. Однако заболеваемость пищевыми цестодами в указанных период был намного ниже — от 1% до 9,9%.

Исследователи также сообщили, что не нашли разницы в проценте заражённости гельминтами у женщин и мужчин, а вот дети страдали от глистов чаще. По мнению специалистов, высокая заболеваемость поможет узнать о бытовых условиях, кулинарных пристрастиях и гигиене в средневековой Европе.

Так как ситуация с гельминтами в древности аналогична современному положению дел неразвитых государствах, факторы, снизившие зараженность, можно использовать в XXI веке, чтобы справиться с данной проблемой в бедных странах. Это, в первую очередь, приём лекарств в целях профилактики, обеспечение граждан чистой водой, гигиена.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные Великобритании сумели воссоздать оригинальную акустику Стоунхенджа. Как уточняется, оригинальная акустика была утеряна из-за частичного разрушения монумента. В настоящее время от него сохранилось только 50% наиболее крупных камней.

Для воссоздания звуковой среды исследователям потребовалось сконструировать уменьшенную модель памятника в соотношении 1 к 12. Как выяснилось, массивные камни весом 20–25 тонн усиливали громкость производимых во внутреннем святилище звуков на 10–20% (до 10 децибелов) по отношению к более открытой среде. По мнению учёных, такие звуки должны были звучать значительно тише за пределами Стоунхенджа.