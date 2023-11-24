Что за мощный космический луч неизвестной природы обнаружили ученые в США В США ученые зафиксировали мощнейший космический луч неизвестного происхождения

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Международная группа ученых и исследователей проекта Telescope Array обнаружила второй по мощности космический луч неизвестного происхождения, сообщили в американском Университете штата Юты. Что об этом известно?

Удалось ли установить источник космического луча

Космические лучи — это потоки из отдельных и не связанных между собой заряженных частиц, с огромной скоростью приходящих из космического пространства. В них преобладают протоны, но присутствуют электроны, ядра гелия и более тяжелых химических элементов.

В мае 2021 года во время эксперимента ученые обнаружили второй по величине космический луч экстремальной энергии.

«27 мая 2021 года в ходе эксперимента Telescope Array был обнаружен второй по величине космический луч сверхвысокой энергии. Энергия этой субатомной частицы, равная 2,4×1020 эВ, эквивалентна падению кирпича на палец ноги с высоты пояса», — говорится на сайте американского университета.

В ноябре этого года исследователи опубликовали материал, где сообщается, что частицы, получившие название «Аматерасу» в честь японской богини солнца, могут подчиняться неизвестным науке законам элементарных частиц.

По словам одного из авторов исследования Джона Мэтьюса, обычно получается определить место на небе, откуда приходят такие мощные космические лучи.

«Но в случае с <...> этой новой частицей, если проследить ее траекторию до источника, то [на этом месте] не окажется ничего достаточно высокоэнергетического, чтобы ее породить», — заявил он, пояснив, что в этом и заключается главная загадка данного явления.

Когда был обнаружен самый мощный космический луч

По данным ученых, самый мощный космический луч был зафиксирован в 1991 году во время эксперимента «Глаз мухи». Тогда исследователи с помощью телескопической решетки площадью 700 квадратных километров обнаружили самые мощные космические лучи в истории наблюдений. Частицы в этих лучах получили название Oh-My-God.

Отмечается, что с тех пор было обнаружено более 30 космических лучей сверхвысокой энергии, но ни один из них не приблизился к энергии уровня Oh-My-God.

«В случае с частицей, обнаруженной в 1991 году, и этой новой частицей вы прослеживаете ее траекторию до источника, и нет ничего достаточно высокоэнергетического, чтобы произвести ее. Вот в чем загадка — что, черт возьми, происходит?» — задался вопросом Мэтьюс в опубликованном материале.

Что сказали российские ученые о новом космическом луче

Научный сотрудник лаборатории обработки больших данных из Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН заявил, что изучение подобных явлений поможет решить ряд фундаментальных вопросов современной физики.

«Сигнал со всех станций наземной решетки детекторов Telescope Array был исследован с помощью методов машинного обучения: с высокой степенью достоверности было установлено, что частица не может быть гамма-квантом, что не позволяет однозначно связать ее с каким-либо процессом за пределами Стандартной модели физики частиц», — пояснил он в комментарии изданию «Газета.Ru».

По мнению российских специалистов, данная частица могла быть протоном или ядром атома химического элемента. По их данным, обнаруженный космический луч прибыл из пустой части Вселенной и сильно отклонился от источника, расположенного вне нашей галактики.

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