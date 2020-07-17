Центр Гамалеи готов поделиться наработками по вакцине от COVID-19 с Западом

https://static.news.ru/photo/e069443a-c846-11ea-a689-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Технология, применяемая Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при создании вакцины от коронавируса, является уникальной и превосходит зарубежные аналоги, однако российские специалисты готовы поделиться наработками с иностранными коллегами, если такая необходимость возникнет.

Об этом РИА Новости сообщил директор Центра Александр Гинцбург. Ранее власти Великобритании заявили, что хакеры из РФ пытались похитить данные о разрабатываемых вакцинах у учёных Соединённого Королевства, США и Канады.

Никто из учёных этих стран не обвиняет [Россию], потому что они понимают, что это глупость полная и чисто политическая акция, — заметил Гинцбург.

Российский специалист подчеркнул, что технология, по которой создаётся вакцина от Центра Гамалеи, разрабатывалась последние 25 лет. Речь идёт о двухкомпонентной вакцине, которая позволит создать длительный иммунитет у прививаемого.

Скорее всего, если какое-нибудь заимствование пойдёт сейчас, то заимствование нашей схемы иммунизации. И мы с удовольствием с коллегами поделимся, если они захотят, теми секретами, которые у нас есть, для того чтобы защитить население земного шара от этой неприятности, связанной с ковидной пандемией, — заключил Гинцбург.

Ранее директор Центра Гамалеи рассказал, что вакцина от COVID-19 будет подходить всем, кроме людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы, передавал NEWS.ru.