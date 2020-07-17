Центр Гамалеи готов поделиться наработками по вакцине от COVID-19 с Западом

Технология, применяемая Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при создании вакцины от коронавируса, является уникальной и превосходит зарубежные аналоги, однако российские специалисты готовы поделиться наработками с иностранными коллегами, если такая необходимость возникнет.
Об этом РИА Новости
Никто из учёных этих стран не обвиняет [Россию], потому что они понимают, что это глупость полная и чисто политическая акция, — заметил Гинцбург.
Российский специалист подчеркнул, что технология, по которой создаётся вакцина от Центра Гамалеи, разрабатывалась последние 25 лет. Речь идёт о двухкомпонентной вакцине, которая позволит создать длительный иммунитет у прививаемого.
Скорее всего, если какое-нибудь заимствование пойдёт сейчас, то заимствование нашей схемы иммунизации. И мы с удовольствием с коллегами поделимся, если они захотят, теми секретами, которые у нас есть, для того чтобы защитить население земного шара от этой неприятности, связанной с ковидной пандемией, — заключил Гинцбург.
Ранее директор Центра Гамалеи рассказал, что вакцина от COVID-19 будет подходить всем, кроме людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы, передавал NEWS.ru.
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